США дали ВСУ указания по выбору целей для ударов ракетами ATACMS по России

Белый дом: США дали Украине указания по выбору целей для ATACMS

Фото: Pxhere

Соединенные Штаты дали Вооруженным силам Украины указания по выбору целей для ударов ракетами ATACMS по России. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, чьи слова привел ТАСС.

Изначально Кирби заявил, что в отношении применения ракет «ничего не изменилось», но затем осекся.

«Очевидно, мы изменили руководящие принципы и дали им указания, что они могут использовать их для нанесения ударов по конкретным типам целей», — заявил политик.

По его словам, боевики ВСУ могут использовать ATACMS для «самообороны».

Представитель Белого дома также подтвердил наличие у украинской армии разрешения на удары американскими ракетами по России. В первую очередь речь идет о Курской области, отметил Кирби.

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