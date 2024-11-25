США дали ВСУ указания по выбору целей для ударов ракетами ATACMS по России

Белый дом: США дали Украине указания по выбору целей для ATACMS

Соединенные Штаты дали Вооруженным силам Украины указания по выбору целей для ударов ракетами ATACMS по России. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, чьи слова привел ТАСС .

Изначально Кирби заявил, что в отношении применения ракет «ничего не изменилось», но затем осекся.

«Очевидно, мы изменили руководящие принципы и дали им указания, что они могут использовать их для нанесения ударов по конкретным типам целей», — заявил политик.

По его словам, боевики ВСУ могут использовать ATACMS для «самообороны».

Представитель Белого дома также подтвердил наличие у украинской армии разрешения на удары американскими ракетами по России. В первую очередь речь идет о Курской области, отметил Кирби.