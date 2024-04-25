ВСУ за сутки потеряли до 350 военных в ДНР | 360°

25 апреля 2024, 14:15
ВСУ за сутки потеряли до 350 военных в ДНР
Минобороны: российские войска отразили 7 контратак ВСУ в ДНР за сутки
Российские подразделения отразили семь контратак Вооруженных сил Украины за сутки в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Бойцы поразили живую силу и технику трех бригад ВСУ в нескольких населенных пунктах ДНР.
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«Отражены семь контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 71-й егерской, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ», — подчеркнули в оборонном ведомстве.
На участке украинские боевики потеряли до 350 военнослужащих. Также ВСУ лишились трех боевых бронкмашин и автомобиля. Во время контрабатарейной борьбы российские войска поразили самоходную артиллерийскую установку Paladin и буксируемую американскую гаубицу, две самоходные артиллерийские установки «Акация», две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20.
Глава СК России Александр Бастрыкин сообщил о наличии более 3,1 тысячи наемников на стороне ВСУ. Из них, как уточнил он, 816 человек приехали на Украину из США.
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