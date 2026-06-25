ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 130 раз, силы ПВО сбили 97 БПЛА

Украинская армия за прошедшие сутки атаковала Белгородскую область 130 раз. Об этом заявил в мессенджере «Макс» врио губернатора Александр Шуваев.

«За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области. <…> 97 беспилотников сбиты и подавлены», — написал он.

По словам Шуваева, удары отразили в Белгородском, Валуйском, Борисовском, Грайворонском, Красногвардейском, Ракитянском, Шебекинском и Яковлевском округах. ВСУ осуществили восемь обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня, авиации и артиллерии. Еще пять раз украинские боевики сбросили взрывчатку с дронов.

«В Волоконовском и Шебекинском округах получили ранения пять человек. Все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении», — заявил Шуваев.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что за ночь силы ПВО сбили восемь дронов над регионом. В результате ЧП никто не пострадал.