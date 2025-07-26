ВСУ за сутки атаковали 9 районов Белгородской области

За прошедшие сутки девять районов Белгородской области подверглись атакам 93 украинских беспилотников. Пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Украинские военные выпустили 63 снаряда, из них 34 было подавлено. За день ВСУ повредили 25 домовладений, два предприятия, шесть единиц техники, три ангара, два социальных объекта и 13 транспортных средств. Всего БПЛА наблюдались в 52 населенных пунктах.

Больше всего налетов произошло в Валуйском муниципальном округе. Город Валуйки, поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Долгое, Карабаново, а также хутора Бабка и Леоновка атаковали 25 беспилотников, 11 из которых сбили.

В селе Грузское пострадал мирный житель из-за удара FPV-дрона по автомобилю, в поселке Уразово — из-за падения беспилотника на гараж.

Ранее из-за атаки ВСУ в Ростовской области загорелся автомобиль. Два пассажира погибли. На месте работают специалисты, личности жертв устанавливаются.