Два человека погибли в Ростовской области из-за атаки ВСУ

Автомобиль сгорел в результате атаки ВСУ на Зимовниковский район Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«Погибли два человека», — написал он.

Личности жертв устанавливаются. На месте ЧП работают специалисты, добавил врио главы Ростовской области.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал нарастить производство БПЛА для армии. Речь идет о дронах-перехватчиках. Глава государства лично посетил одно из предприятий, выпускающих беспилотники.

Зеленский отметил, что контракты обеспечивают правительственные чиновники. Власти работают с партнерами, чтобы предотвратить дефицит финансирования.