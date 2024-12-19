ВСУ за сутки атаковали 36 дронами восемь районов Белгородской области

Украинская армия за сутки атаковала восемь районов Белгородской области, запустив в сторону региона более 30 беспилотников. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, атакам подверглись 22 населенных пункта в Валуйском, Шебекинском и Грайворонском муниципальных округах, Красногвардейском, Волоконовском, Белгородском, Краснояружском и Прохоровском районах.

В результате атаки повреждения получили три частных дома, сельскохозяйственное предприятие, объект связи и 10 машин.

Ранее Минобороны сообщило, что за ночь средства противовоздушной обороны сбили 84 украинских беспилотника над российскими регионами.

Над Ростовской областью — 36, над Брянской — 21, над Белгородской — 14, над Воронежской — шесть, над Тамбовской и Курской — по три, над Краснодарским краем — один.