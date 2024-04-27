ВСУ за неделю потеряли истребители МиГ-29 и штурмовик Су-25 | 360°

Спецоперация 27 апреля 2024, 16:45 ВСУ за неделю потеряли истребители МиГ-29 и штурмовик Су-25 Минобороны сообщило об уничтожении украинских МиГ-29 и Су-35 РИА «Новости»

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Российские войска нанесли за неделю серию массированных ударов по территории Украины. Один из них пришелся по военному аэродрому, где противник потерял истребитель МиГ-29. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что это не единственная потеря воздушных сил противника за последние дни. В период с 20 по 27 апреля российские летчики и система противовоздушной обороны сбили еще один МиГ-29 и бомбардировщик Су-35.

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ВСУ такжепотеряли восемь боевых машин реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Град», пусковую установку с пунктом управления и радиолокатором зенитного ракетного комплекса С-300ПС, две боевые машины зенитных ракетных комплексов: Hawk и «Оса-АКМ», а также две радиолокационные станции: «Пеликан» и П-18.

Средства ПВО перехватили 18 управляемых авиационных бомб Hammer, полученных ВСУ из Франции, 35 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган», тактическую ракету «Точка-У», а также 1659 беспилотников.

Также российские войска ударили по Украине высокоточным оружием большой дальности, ответив на попытки боевиков провести теракты на объектах энергетики и промышленности. В ведомстве добавили, что всего повели 35 таких атак.