Российские системы ПВО за неделю сбили 14 ракет Storm Shadow, 42 реактивных снаряда HIMARS и Vampire, а также 451 беспилотник. Данные привели 5 июля в Минобороны.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолета МиГ-29 и один Су-27, пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», семь управляемых авиабомб Hammer и ракету HARM.

На аэродромах базирования российские бойцы уничтожили пять самолетов Су-27 и вертолет Ми-24. Еще два Су-27 получили повреждения.

Силы Черноморского флота за неделю уничтожили три безэкипажных катера ВСУ, подчеркнули в ведомстве.

Также в пресс-службе привели данные о пленных. В течение последних семи дней на линии боевого соприкосновения сдались 32 украинских военнослужащих.