ВС России уничтожили и повредили 10 украинских истребителей и вертолет Ми-24

В зоне проведения спецоперации за неделю уничтожили два украинских самолета МиГ-29, шесть Су-27, один вертолет Ми-24 и повредили два Су-27. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Силы ПВО сбили 451 беспилотник, 42 реактивных снаряда HIMARS и Vampire, 14 крылатых ракет Storm Shadow, семь управляемых авиабомб Hammer, по пять ракет «Нептун-МД» и ATACMS, два самолета МиГ-29 и один Су-27.

Еще пять самолетов Су-27 и вертолет Ми-24 уничтожили на аэродромах базирования. Два самолета Су-27 повредили.

Черноморский флот вывел из строя три безэкипажных катера. В российский плен сдались 32 военнослужащих.

В общей сложности с февраля 2022 года в зоне проведения спецоперации уничтожили 27 228 украинских беспилотников, 626 самолетов и 277 вертолетов.

Украинское командование признало проблемы на Харьковском направлении. Представитель оперативно-тактической группы «Харьков» Юрий Повх заявил о сложной ситуации.