Российские военные в течение 2025 года уничтожили 19 принадлежавших Вооруженным силам Украины самолетов, в том числе F-16, Су-27 и МиГ-29. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в ежедневных сводках.

ВСУ потеряли 10 штук МиГ-29, восемь Су-27 и один F-16. Последний уничтожили российские силы ПВО в апреле 2025 года наряду с управляемыми авиабомбами JDAM и реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.

МиГ-29 сбивались как силами ПВО, так и ВКС России в воздушном бою. Больше всего этих самолетов ВСУ лишились в первом полугодии, с 19 июля Минобороны не сообщало об их уничтожении.

В общей сложности с начала спецоперации российские войска обезвредили 670 самолетов и 283 вертолета противника. Количество сбитых беспилотников превысило 106,4 тысячи.

Ранее ВСУ начали использовать двухместный истребитель F-16BM. Он оснащен радаром AN/APG-66(V)2 и ракетами класса «воздух — воздух».