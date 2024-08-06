ВСУ за два месяца потеряли более 115 тысяч военных

Шойгу оценил потери ВСУ с середины июня более чем в 115 тысяч военных

Украинские войска с середины июня потеряли 420 квадратных километров территории, более 115 тысяч человек и свыше трех тысяч единиц техники. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, его процитировало РИА «Новости» .

«И это большая цифра — 115 тысяч. По 60 тысяч в месяц почти», — подчеркнул он.

По словам секретаря Совбеза, этого можно было бы избежать, если бы украинские власти услышали и выполнили требования президента России Владимира Путина.

«Поэтому наша позиция ясна, понятна — войска движутся вперед», — подытожил Шойгу.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские военные попали в тяжелейшее положение на севере и северо-востоке Харьковской области и действуют на пределе возможностей, потому что заменить их стало некем.