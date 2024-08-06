«На пределе возможностей». ВСУ оказались в тяжелом положении в Харьковской области

ВСУ находятся в тяжелейшем положении на севере и северо-востоке Харьковской области. Об этом подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» .

Несущие службу боевики докладывают руководству о сложной оперативно-тактической обстановке.

«В районе Липцов и Волчанска отмечается увеличение численности ударной группировки ВС РФ, а украинские подразделения уже на пределе возможностей пытаются их сдерживать», — заявил Марочко.

Для ВСУ главными проблемами остаются плохая подготовка бойцов, дезертирство и большие потери.

Офицер также сообщил, что российские военные сорвали ротационные мероприятия одного из подразделений украинских формирований. Сейчас боевикам приходится нести службу сверх нормы, потому что заменить их некем.

Ранее Марочко раскрыл потери ВСУ при наступлении Южной группировки войск. Противник потерял 710 человек, танк, самоходную артиллерийскую установку «Пион», несколько гаубиц. Помимо этого, российские войска подорвали три полевых склада боеприпасов противника и две станции радиоэлектронной борьбы.

Офицер также рассказал, что ВСУ в районе Лисичанска стали маскировать взрывчатку под безобидные предметы. Опасные боеприпасы находят на приусадебных участках, грунтовых дорогах, в других людных местах.