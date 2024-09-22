Украинские боевики вывезли из Курской области часть местных жителей, их местонахождение неизвестно. Об этом kp.ru рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Самый крупный лагерь, вероятнее всего, расположен в здании одного из социальных учреждений города Суджа», — отметила дипломат.

Захарова уточнила, что по словам очевидцев, там удерживают от 70 до 100 курян, в том числе пожилых людей, женщин и инвалидов.

Некоторые жители Глушковского района отказались покидать свои дома после вторжения в регион ВСУ. Волонтерам жители объясняют, что нужно ухаживать за малоподвижными родственниками и присматривать за хозяйством.