ВСУ вывезли россиян из Курской области в неизвестном направлении — Захарова
Захарова: ВСУ вывезли часть жителей Курской области, их судьба неизвестна
Украинские боевики вывезли из Курской области часть местных жителей, их местонахождение неизвестно. Об этом kp.ru рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Самый крупный лагерь, вероятнее всего, расположен в здании одного из социальных учреждений города Суджа», — отметила дипломат.
Захарова уточнила, что по словам очевидцев, там удерживают от 70 до 100 курян, в том числе пожилых людей, женщин и инвалидов.
Некоторые жители Глушковского района отказались покидать свои дома после вторжения в регион ВСУ. Волонтерам жители объясняют, что нужно ухаживать за малоподвижными родственниками и присматривать за хозяйством.