Некоторые жители Глушковского района отказались покидать свои дома после вторжения в регион ВСУ. Решение остаться объясняют в том числе необходимостью ухаживать за пожилыми родственниками. Видео от волонтеров с места событий опубликовал РБК.
«Не хотят ехать. Народ не понимает, что здесь опасно, надо выезжать, но не можем никак уговорить. Люди остаются. Советую в подвалы опускаться, по поселку идет обстрел. Дай Бог обойдется, как говорится», — объяснил ситуацию волонтер.
Волонтеры не первый раз сообщают об отказе курян эвакуироваться. Местные готовы с оружием в руках отстаивать свое жилье. Не хотят люди бросать и хозяйства — огороды и домашний скот.
Более тысячи человек приняли участие в забеге в Шатуре
Елизаветинский крестный ход начался в Подмосковье
Билеты по 700 тысяч и вип-комнаты. Силовики сорвали секс-вечеринку в Петербурге
Сапсерфера унесло в открытое море с прибрежной зоны в Геленжике
Лекцию в честь 81-й годовщины освобождения Брянска провели в Химках
Отказывающиеся от эвакуации жители Курской области попали на видео
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте