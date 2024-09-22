Отказывающиеся от эвакуации жители Курской области попали на видео

Некоторые жители Глушковского района отказались покидать свои дома после вторжения в регион ВСУ. Решение остаться объясняют в том числе необходимостью ухаживать за пожилыми родственниками. Видео от волонтеров с места событий опубликовал РБК .

«Не хотят ехать. Народ не понимает, что здесь опасно, надо выезжать, но не можем никак уговорить. Люди остаются. Советую в подвалы опускаться, по поселку идет обстрел. Дай Бог обойдется, как говорится», — объяснил ситуацию волонтер.

Волонтеры не первый раз сообщают об отказе курян эвакуироваться. Местные готовы с оружием в руках отстаивать свое жилье. Не хотят люди бросать и хозяйства — огороды и домашний скот.