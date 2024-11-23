ВСУ выпустили ракету по порту Бердянска

Украинские войска нанесли удар ракетой по порту Бердянска на юге Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, экстренные службы оперативно потушили очаги возгорания, пострадавших нет.

«Противник совершил атаку управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Образовавшиеся в результате прилета очаги возгорания погасили», — написал губернатор.

Балицкий призвал жителей города сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями властей.

«Вероятны повторные атаки, работает система противовоздушной обороны», — добавил он.

В начале месяца, 6 ноября, националисты совершили массированный обстрел Энергодара. По оценкам Балицкого, тогда прогремели по меньшей мере пять взрывов, под удар попали береговая линия и городские объекты инфраструктуры вблизи атомной электростанции.