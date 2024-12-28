ВСУ выпустили по Горловке западные кассетные снаряды, есть пострадавшие

Украинские военные выпустили в сторону Горловки четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров. В числе выпущенных боеприпасов были и кассетные, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ВСУ обстреляли город из населенного пункта Заря. Удары зафиксировали в 11:55 и 13:30.

Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале подтвердил, что из-за атаки по жилмассиву «Комсомолец» пострадала местная жительница. Всего ранения получили пять горожан.

На месте обстрела нашли суббоеприпасы типа «колокольчик», которые используются в артиллерийских 155-миллиметрвых снарядах и ракетах HIMARS. Также Приходько предупредил об атаке ВСУ по поселку шахты «19/20».

«Под огнем украинских террористов поселок шахты „19/20“ (Никитовский район Горловки)», — написал мэр.

Ранее украинские боевики атаковали Новую Каховку, пострадали четыре человека. Из-за обстрела весь городской округ остался без света.