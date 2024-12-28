Боевики ВСУ обстреляли мирных жителей Новой Каховки

Четыре человека получили ранения, а весь городской округ оказался обесточенным в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новую Каховку. Об этом заявили в пресс-службе местной администрации.

«В результате обстрела со стороны ВСУ все населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения», — сообщили представители власти.

Атака произошла в районе дачного кооператива «Труд» около 6:40 утра. От обстрела пострадали четверо мужчин. Их госпитализировали в Каховскую ЦРБ.

Врачи диагностировали у них осколочные ранения конечностей, грудной клетки, паховой области, предплечий.

Ранее военные Украины атаковали беспилотником автомобиль скорой помощи в Херсонской области. Глава Министерства здравоохранения региона Артыш Сат пояснил, что бригада скорой помощи возвращалась с вызова из Голопристанского округа. Жизни врачей спасло то, что они носили каски и бронежилеты.