ВСУ выпустили по Донецку дальнобойные ракеты

Украинские боевики атаковали Донецк с помощью дальнобойных ракет, в городе работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил ТАСС .

В оперативных службах изданию рассказали, что над Донецком уничтожили как минимум шесть воздушных целей. Прогремело порядка шести взрывов, в том числе и в центральной части города.

«Атака продолжается», — отметило агентство.

Глава муниципального образования городской округ Донецк Алексей Кулемзин в 08:33 подтвердил, что работают системы ПВО. Он призвал горожан соблюдать осторожность

«В Донецке громко! Будьте осторожны!» — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Ранее ВСУ ударили по Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что из-за обстрела села Кирилловка погибла местная жительница. Он пообещал оказать семье женщины необходимую материальную помощь.