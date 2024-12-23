ВСУ выпустили по Донецку дальнобойные ракеты
ТАСС: российские системы ПВО сбили в Донецке дальнобойные ракеты
Украинские боевики атаковали Донецк с помощью дальнобойных ракет, в городе работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил ТАСС.
В оперативных службах изданию рассказали, что над Донецком уничтожили как минимум шесть воздушных целей. Прогремело порядка шести взрывов, в том числе и в центральной части города.
«Атака продолжается», — отметило агентство.
Глава муниципального образования городской округ Донецк Алексей Кулемзин в 08:33 подтвердил, что работают системы ПВО. Он призвал горожан соблюдать осторожность
«В Донецке громко! Будьте осторожны!» — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее ВСУ ударили по Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что из-за обстрела села Кирилловка погибла местная жительница. Он пообещал оказать семье женщины необходимую материальную помощь.