Девять пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Брянск эвакуируют в Москву

Минздрав эвакуирует в Москву 9 пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Брянск

Минздрав России эвакуирует в Москву девять пострадавших в результате ракетной атаки боевиков ВСУ на Брянск. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Бригады службы медицины катастроф проводят эвакуацию девяти пострадавших при ракетной атаке в Брянске в тяжелом и крайне тяжелом состоянии на лечение в федеральные медцентры и больницы Москвы», — сообщили в Минздраве.

Еще 20 пострадавших, в том числе ребенок, сейчас находятся в брянских больницах. Состояние троих взрослых оценивают как тяжелое, остальные пребывают в состоянии средней степени тяжести. Еще 13 человек отправили на амбулаторное лечение.

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов уточнил, что с пострадавшими также работают медицинские психологи.

«Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме», — добавил он.

Вечером 10 марта боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, погибли шесть человек и еще 37 получили ранения.