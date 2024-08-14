На Украине заметили отряды польских, французских и американских военнослужащих. В стратегический резерв Украины вошли иностранцы, сообщил американский разведчик в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале Dialogue Works .

По его словам, в Вооруженные силы Украины внедрили большое количество зарубежных координаторов. Риттер заявил, что во многих случаях польские войска просто переименовали в украинские, а французские подразделения размером с роту отправили воевать под флагом Украины.

«Там много американцев, так что это стратегический резерв Украины», — сказал специалист.

Группа французских наемников пострадала при ударе по пункту временной дислокации в Харьковской области в январе 2024 года. Политолог Арно Деволе заявил RT, что если участие Иностранного легиона в украинском конфликте подтвердится, это станет поводом для новых разногласий между Россией и Францией.