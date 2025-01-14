ВСУ выбили с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре

Кимаковский: ВС России выбили ВСУ с территории завода огнеупоров в Часовом Яре

Российские военные выбили украинских боевиков с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, ВСУ отступили в частный сектор. Об этом в эфире Первого канала сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, ВС России уже приступили к зачистке многоэтажной застройки.

«ВСУ оставили огнеупорный завод после достаточного серьезного сопротивления. Штурмовые действия наших военных оказались достаточно эффективными, противника отбросили в частный сектор немного западнее и южнее завода», — сказал Кимаковский.

Советник главы ДНР уточнил, что боевые действия уже ведутся за пределами огнеупорного завода.

«Там сейчас идет зачистка многоэтажной застройки, тогда можно будет рассматривать полное освобождение города», — добавил он.

Ранее ВСУ пожаловались на дефицит снарядов и военных в Часовом Яре.