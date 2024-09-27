Российские военные смогут освободить Одессу и Николаев после того, как возьмут Херсон. Об этом РИА «Новости» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона отметил, что в истории такое уже было, в том числе в гражданскую войну в начале XX века. Прошло столетие и снова то же самое.

«В Великую Отечественную войну тоже освобождали Херсон сначала, а потом дальше — Николаев и Одесса. Видимо, этот путь сейчас, путь Суворова, мы пройдем снова», — сказал он.

Сальдо также напомнил про песню «Матрос Железняк». В ней есть такие строчки, как «Херсон перед нами — прорвемся штыками!.

Ранее руководитель гуманитарной миссии молодежного крыла Народного фронта Никита Киосев рассказал, что волонтеры получают от украинцев сообщения, в которых говорится, что многие ждут прихода российских военных. Слова поддержки поступают от жителей Киева, Днепропетровска и Одессы, которые устали от произвола украинских властей.