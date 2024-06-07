ВСУ впервые ударили БПЛА дальнего действия по ДНР
ВСУ атаковали ударным БПЛА дальнего действия гражданскую инфраструктуру в ДНР
По гражданской инфраструктуре на территории Донецкой Народной Республики впервые ударили беспилотником дальнего действия с двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные представительства ДНР в СЦКК.
Украинские военные, уточнило агентство, атаковали при помощи БПЛА кондитерскую фабрику в Макеевке.
«Противник впервые применил дрон самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания», — пояснил начальник отдела оперативной работы представительства республики в СЦКК Сергей Переверзев.
По его словам, после разрыва дрона специалисты обнаружили соответствующие фрагменты. Переверзев добавил, что речь идет о системных платах, карбюраторе двигателя и осколках с маркировкой, которая указывает на американское производство.
«Это и система GPS навигации Global Navigation Satellite System. То есть это производство Соединенных Штатов», — заметил собеседник РИА «Новости».
Переверзев заметил, что маркировка — цифры, серия и номер партии — есть и на карбюраторе, а также на платах GPS-навигации. Последнее, добавил он, означает, что плата прошла контроль качества. А значит, в ВСУ не стесняются применять поставленное зарубежное вооружение при обстрелах гражданской инфраструктуры ДНР.
Днем 7 июня ВСУ ударили по Луганску американскими ракетами ATACMS. Погибли четыре человека, около 50 пострадали, в том числе дети. Завалы на месте обрушения подъезда в жилой пятиэтажке будут разбирать даже ночью.