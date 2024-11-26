ВСУ впервые применили под Курском американский беспилотник Switchblade

Украинские боевики впервые попытались ударить по территории Курской области с помощью беспилотника Switchblade 600 американского производства. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, атака ВСУ провалилась: российские военные сбили БПЛА из обычного ружья. Новый дрон войска заметили над Рыльским районом и нейтрализовали его. Они осмотрели обломки и выяснили, что это был разработанный американской компанией Switchblade 600 с боевой частью от ракеты ПТРК FGM-148 Javelin.

По данным канала, такие БПЛА запускают из транспортно-пускового контейнера, напоминающего миномет. Полет корректируется оператором, находящимся в нескольких десятках километрах.

В ночь на 26 ноября средства ПВО уничтожили над российскими регионами 39 беспилотников самолетного типа. В Курской и Белгородской области сбили три БПЛА, а в Ростовской — 24. Пять аппаратов ликвидировали под Брянском, два — над Крымом, еще по одному — под Орлом и Воронежем.