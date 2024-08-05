В Луганске из-за обстрела ВСУ повреждения получили 30 жилых домов

Глава Луганска Пащенко: из-за обстрела ВСУ без света остались 130 человек

В Луганске в результате обстрела со стороны Украины пострадали около 30 жилых домов, 130 потребителей остались без электричества. Об этом сообщили в Telegram-канале власти города.

По словам врио главы Луганска Яны Пащенко, повреждения получили около 30 индивидуальных жилых домов. Под обстрел попали крыши, окна, заборы, автомобили граждан, а также линии электропередач.

«В настоящее время электроснабжение отключено. <…> Аварийные службы оказывают помощь тем, кто в ней нуждается», — рассказала Пащенко.

Уточняется, что около 130 абонентов остались без света. Специалисты работают над восстановлением высоковольтной линии, поврежденной осколками.

Ранее после обстрелов ВСУ в нескольких районах Луганска начались пожары.