ВСУ выписывают солдат из госпиталей раньше времени из-за страха потерять позиции

Опасаясь потери позиций недалеко от Хатнее в Харьковской области, украинские командиры отзывают военных из отпусков и выписывают недолечившихся из госпиталей, чтобы отправить на передовую. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

По его данным, командование ВСУ пытается экстренно укрепить позиции бойцами 1-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

«Личный состав вызывают из отпусков и выписывают из полевых госпиталей, не завершив курс реабилитации», — заявил собеседник журналистов.

Ранее стало известно, что шесть украинских солдат умерли от голода и мороза в районе Купянска. Военные не дождались помощи от своих командиров.

Как рассказал офицер-доброволец с позывным Шумный, в украинской армии давно стерлись понятия «офицер» и «командир». В ВСУ эти слова значат «пахан» или «смотрящий».