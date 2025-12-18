Украинские боевики разграбили город Северск в Донецкой Народной Республике. Причем их добычей были унитазы из детского сада, рассказала телеканалу «Россия 1» местная жительница Валентина Кутейко.

По ее словам, военные ВСУ занимали позиции в жилых домах и воровали оттуда мебель.

«Командир сказал <…> ему холодильник надо, ему диван надо. С садика унитазы крали, <…> какие-то зажигающие бутылки бросали в дома», — отметила женщина.

Кутейко добавила, что украинские солдаты ради забавы поджигали жилые дома, все свои действия они снимали на телефоны и смеялись.

После потери Северска ВСУ лишились ключевого транспортного узла, который позволял им маневрировать вдоль линии фронта и организовывать снабжение группировок. Украинское командование превратило город в мощный укрепленный район. На подступах к Северску боевики создали оборону с сетью траншей, блиндажей и долговременных огневых точек.