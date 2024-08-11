ВСУ вновь обстреляли Шебекино

Гладков сообщил об атаке ВСУ на Шебекино со стороны ВСУ

Украинские военные вечером в воскресенье вновь нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших среди местных жителей нет.

«В результате прилета на территорию частного домовладения повреждения получили фасад, окна и крыша. Осколки посекли окна и фасады в двух соседних домах», — написал Гладков.

По его словам, окончательная информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщал, что боевики также нанесли удар по Шебекину. Ранения получили четыре человека, трое из них находятся в состоянии средней тяжести. Глава региона призвал жителей города отправиться в пункты временного размещения в Белгороде.