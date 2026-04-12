ВСУ вновь нарушили пасхальное перемирие ударами по Херсонской области

Сальдо заявил о новом ударе ВСУ по Херсонской области в пасхальное перемирие

Украинские военные обстреляли сельскую администрацию и частный дом, нарушив пасхальное перемирие. Об этом сообщил губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в телеграм-канале .

«Сегодня в четыре часа утра враг вероломно обстрелял здание сельской администрации в Старой Збурьевке и частный дом в Железном Порту Голопристанского округа. Строения получили повреждения, но обошлось без жертв», — написал губернатор.

Перемирие объявили 11 апреля с 16:00. До этого времени из-за атак ВСУ в регионе ранения получили шесть мирных жителей.

В селе Великие Копани женщина пострадала при взрыве мины, в Раденске подорвался автомобиль, ранены мужчина и женщина. Увечья также получили жители Любимовки и Новой Каховки. Всех пострадавших доставили в больницу.

Ранее ВСУ несколько раз нарушили перемирие ударами по Курской области.