ВСУ в Сумской области заставляют мирных жителей строить оборонительные позиции
Украинские боевики оборудуют оборонительные позиции на линии Солдатское — Великая Писаревка в Сумской области, к работам привлекают оставшихся в населенных пунктах мирных жителей. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.
Собеседник агентства уточнил, что в Великописаревском районе работы по возведению оборонительных позиций на участке Солдатское — Великая Писаревка ведет 36-я путевосстановительная бригада ВСУ.
«К принудительным работам также привлекаются местные жители, отказавшиеся от эвакуации», — объяснил он.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские подразделения заняли новые позиции в Сумской области — вблизи села Писаревка и поселка Кияницы.
До этого Марочко заявил, что ВС России организовали плацдарм юго-восточнее Писаревки и успешно продвигаются на запад, нарушая логистику ВСУ.