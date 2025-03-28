Боевики ВСУ заминировали участки в Курской области более хитро, чем на территориях, которые раньше принадлежали Украине. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил командир подразделения саперов с позывным Потап.

«Ребята у нас опытные. Прошли много. Но [в Курской области] очень много сюрпризов. Минируются различные коробки, подарки разные. Все это расстреливается, уничтожается [саперами]», — сказал он.

По словам Потапа, украинские военные устанавливали мины таким образом, чтобы как можно больше мирных жителей и солдат подорвались на них.

«На самом деле в Курской области более изощренно это делается, более по-злому», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на территориях ЛНР и ДНР украинские военные минировали так, чтобы добиться чьей-то гибели. В Курской области решили действовать иначе. Ловушки расположены таким образом, что потенциальная жертва выживет, но сильно покалечится и останется инвалидом.

Ранее военные ВСУ в Курской области лишились шанса на отступление из-за собственных мин. Они установили их юго-восточнее Гоголевки, пытаясь сдержать наступление российских солдат, а в итоге потеряли возможность отступить в Сумскую область.