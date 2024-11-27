The Economist: потери ВСУ за время спецоперации составили до 500 тысяч человек

Украинская армия за время конфликта потеряла убитыми от 60 до 100 тысяч военных. Еще 400 тысяч боевиков получили ранения и не могут продолжать воевать, сообщила газета The Economist .

Издание собрало данные о боевых потерях из открытых источников, использовав в том числе информацию, просочившуюся из отчетов разведывательных агентств и должностных лиц Министерства обороны Украины.

За все время проведения СВО минимальный подтвержденный уровень потерь ВСУ составил 60 435 солдат. Если учитывать пропавших без вести и женщин-военнослужащих, то число возрастет до отметки в 100 тысяч человек.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предположил, что ВС России продолжат наступать и могут в скором времени оказаться под Полтавой, Запорожьем и Днепропетровском. По мнению политика, это произойдет из-за намерения избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт.