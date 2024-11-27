Кулеба предрек продвижение ВС России к Полтаве из-за Трампа

Вооруженные силы России могут оказаться под Полтавой, Запорожьем и Днепропетровском из-за намерения избранного президента США Дональда Трампа прекратить украинский конфликт. Об этом в интервью Politico рассказал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Линия фронта на Донбассе рухнет», — предупредил политик.

По его словам, этот момент станет самым опасным для Украины. Такая ситуация сложится, если Трамп посадит страну на «снарядную диету» и откажется от поставок оружия ВСУ, считает Кулеба.

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян ранее заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский неожиданно поменял свое мнение о конфликте после выборов в США. Президент захотел «мира к 2025 году».