Вооруженные силы России могут оказаться под Полтавой, Запорожьем и Днепропетровском из-за намерения избранного президента США Дональда Трампа прекратить украинский конфликт. Об этом в интервью Politico рассказал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Линия фронта на Донбассе рухнет», — предупредил политик.
По его словам, этот момент станет самым опасным для Украины. Такая ситуация сложится, если Трамп посадит страну на «снарядную диету» и откажется от поставок оружия ВСУ, считает Кулеба.
Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян ранее заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский неожиданно поменял свое мнение о конфликте после выборов в США. Президент захотел «мира к 2025 году».
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