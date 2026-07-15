ВСУ увеличили интенсивность атак на Энергодар

Атаки ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар за последнее время участились, киевский режим атакует людей и объекты городской инфраструктуры. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

«Если раньше основной удар приходился по объектам инфраструктуры жизнеобеспечения, то сейчас противник все чаще наносит удары непосредственно по гражданским людям и объектам городской среды», — объяснила она.

Яшина уточнила, что ВСУ целятся в машины, остановки общественного транспорта, жилые здания и дороги. Каждый день над Энергодаром появляются десятки беспилотников разных типов. Они не только атакуют гражданские объекты, но и оказывают постоянное психологическое давление на людей. Горожане вынуждены жить в условиях непрекращающейся угрозы воздушных ударов.