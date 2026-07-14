ВСУ ударили по двум магазинам, банку, пожарной части и медсанчасти в Энергодаре

Пухов: ВСУ нанесли удары по пищеблоку и медсанчасти в Энергодаре

Боевики ВСУ во вторник атаковали ряд гражданских объектов в Энергодаре. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов .

«Очередная бессонная ночь и утро. Киевский режим наносил удары по всему подряд: по магазинам „Аврора“ и „Калина“, по территории медсанчасти и пожарно-спасательной части, по недействующему банку. Били по медицинскому транспорту, моргу и пищеблоку», — написал он.

Пухов уточнил, что пострадавших среди мирного населения нет. Ущерб от атаки ВСУ пока еще устанавливают.

«Спасибо врачам, спасателям и службам за круглосуточную работу! Держим строй — Энергодар непобедим!» — заключил глава города.

Два дня назад дрон ВСУ атаковал в Энергодаре автобусную установку, погиб один человек, еще четверо получили ранения. Кроме того, БПЛА повредили фасад, кровлю и остекление магазина «Мера» на улице Казацкой.