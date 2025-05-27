ВСУ на прошлой неделе сильно увеличили количество БПЛА самолетного типа, отправленных для ударов по гражданским объектам. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем еженедельном докладе.

«На минувшей неделе ВФУ существенно увеличили число беспилотников самолетного типа, отправляемых для нанесения ударов по гражданским объектам на значительном удалении от линии боевого соприкосновения», — процитировало его РИА «Новости».

По словам Мирошника, только за два дня 21 и 22 мая силы противовоздушной обороны уничтожили 485 беспилотников разных типов, среди них 63 — над Московским регионом.

Сегодня утром Минобороны сообщило, что в период с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая средства ПВО сбили 99 беспилотников над российскими регионами. Больше всего БПЛА уничтожили над Белгородской областью — 56.