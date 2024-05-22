Генеральный штаб ВСУ назвал Покровское (Красноармейское) направлением самым напряженным на всей линии фронта. Сложилась такая ситуация, что там украинским боевикам придется маневрировать.

Командованию войск придется провести перегруппировку подразделений на этом участке, сообщил в своем Telegram-канале Генштаб.

«Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения. <…> На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения маневра», — говорится в сообщении.

Украинские власти назвали Покровском город Красноармейск в ДНР. По информации Генштаба, на этом направлении идут «тяжелые бои» в районах населенных пунктов Калинового, Прогресса, Евгеньевки и Новоалександровки.

Ранее на Украине заявили, что ситуация в стране выходит из-под контроля, причем не последнюю роль в этом сыграли провалы в обороне на самых сложных участках фронта. Руководство страны не справилось с этой задачей. Кроме того, украинцы уже боятся, что этой осенью начнется сражение за город Запорожье.