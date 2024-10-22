Украинские военные устроили восстание в Донбассе, отказавшись выполнять приказы. Об этом сообщила испанская газета Pais со ссылкой на украинского офицера.

Речь идет о 116-й отдельной бригаде теробороны ВСУ. На позициях в городе Курахово в Донбассе украинские военные отказались выполнять приказы, из-за чего их перебросили в Сумскую область.

«Офицер 119-й бригады теробороны, рассказал, что в 116-й бригаде теробороны произошло массовое восстание в Курахово, они отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы», — отметили авторы материала.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что украинские военные начнут массово дезертировать после перехода Торецка и Часова Яра под контроль российской армии. По его словам, боевики ВСУ уже стали чаще стали сдаваться в плен и отказываться выполнять боевые задачи.