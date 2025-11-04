Украинские боевики соревновались в меткости, стреляя по крестам Свято-Николаевского Успенского женского монастыря в населенном пункте Никольское Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщила насельница монастыря Варвара.

По ее словам, военные атаковали кресты намеренно, демонстрируя свою меткость.

«Говорить о том, что они случайно попали, ошиблись или промахнулись, конечно, очень наивно. Нам люди рассказывали, что украинские солдаты со стороны дач демонстрировали свою меткость, выстрелили из орудия и попали в крест», — сказала монахиня.

Монастырь основали в 1986 году. Он неоднократно страдал от обстрелов со стороны ВСУ. Всего в Донбассе разрушили порядка 200 православных храмов, некоторые не подлежат восстановлению.

Два дня назад храм Благовещения Богородицы в Белгородской области также пострадал от атаки дрона ВСУ.