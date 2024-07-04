ВСУ устроили охоту на беженцев из Часова Яра

Беженцы из-под Часова Яра рассказали об охоте украинских дронов

Фото: РИА «Новости»

Расчеты украинских дронов устроили «сафари» для беженцев. Об этом РИА «Новости» рассказала одна из эвакуированных женщин.

По ее словам, беженцы несколько месяцев жили в подполье. Дом женщины сожгли боевики ВСУ. Однако людям удалось спастись, в отличие от двух соседей, которые при таких же обстоятельствах скончались.

Эвакуированная женщина рассказала, что расчеты дронов-камикадзе украинских боевиков охотились за ними. Поэтому людям уже третий месяц приходится почти не выходить из укрытий.

«Мы сидели в подвале, девять человек, они (ВСУ — прим. ред.) долбили. Единственное, они не увидели, что мы ушли. <…> Это было как сафари, что-ли, охота за людьми», — сказала женщина.

Незадолго до эвакуации дроны ВСУ стали сбрасывать боеприпасы именно на их укрытие. Женщина заверила, что российские военные спасли их.

Накануне стало известно, что бойцы ВС РФ освободили район Новый в Часовом Яре. За сутки российские войска улучшили положение по переднему краю.

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