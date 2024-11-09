ВСУ устроили газовую атаку державшим оборону российским военным

Зачистившие и занявшие подвал жилого дома в селе Клещеевка два российских штурмовика на протяжении суток удерживали занятую позицию, ведя прицельную стрельбу по украинским боевикам. В итоге противник решил «выкурить» бойцов из здания и использовал для этого ядовитый газ, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов публикации, вошедшие в село бойцы заметили украинских снайперов, которые вели прицельную стрельбу из подвала жилого дома. Российские штурмовики ворвались в помещение и ликвидировали противника. Но быстро выйти обратно не получилось — ВСУ усилили обстрел и направили в село рой ударных беспилотников.

Кроме того, противник запустил отравляющий газ в надежде, что находящиеся в подвале бойцы поднимутся на поверхность. На помощь штурмовикам пришли их сослуживцы, которые на беспилотниках отправили им респираторы, воду и еду. Бойцы провели под огнем и газовой атакой около суток, но удержали занятую позицию.

Когда они выбрались на поверхность, охоту на них начали около 10 украинских БПЛА. Но в этот раз их защитило средства радиоэлектронной борьбы: оно нарушило работу систем летательных аппаратов. В результате бойцы дошли до своих живыми.

Минобороны в своей сводке за неделю сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Донецкой Народной Республики и села Першотравневое в Харьковской области. По данным ведомства, в боях отличились Южная группировка войск, а также подразделения «Запада», «Центра» и «Востока».