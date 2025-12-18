ВСУ устроили атаку на Ростовскую область

После воздушной атаки украинских боевиков в Ростове-на-Дону и Батайске повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В Ростове разрушения получила строящаяся многоэтажка в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома», — уточнил глава региона.

Губернатор добавил, что на место выехали дежурно-спасательные службы. Информация о пострадавших еще уточняется.

Telegram-канал Baza опубликовал видео с пожаром в частном доме после атаки дронов ВСУ. По словам жителей Ростова-на-Дону, перед этим в северной и центральной частях города прогремели не менее семи взрывов, а в небе были видны яркие вспышки. Предположительно, работали средства ПВО по воздушным целям.

Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ в семи районах Ростовской области, обошлось без пострадавших.