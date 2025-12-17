Атаку беспилотников отразили в семи районах Ростовской области

Ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в семи районах Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«БПЛА уничтожены и подавлены в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах», — заявил он.

По словам главы региона, в результате ЧП никто не пострадал. В станице Николаевская Константиновского района получило повреждение имущество частного предприятия. Другую информацию о последствиях уточняют.

Также этой ночью БПЛА сбили в Краснодарском крае. В Славянском районе обломки дрона повредили дома в частном секторе. Два человека пострадали, их отправили в больницу.

Также фрагменты беспилотника рухнули в Красноармейском районе по девяти адресам в станице Чебургольской, хуторах Крижановский и Протичка. Обошлось без пострадавших.