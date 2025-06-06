Отдыхающих на пляже Алексино в Новороссийске эвакуировали из-за угрозы БЭК

В Новороссийске ввели режим угрозы атаки безэкипажных катеров. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Он напомнил, что во время включения сигнала «внимание всем» жители первой береговой линии должны находиться вне открытого пространства около моря, не подходить к окнам и не открывать их, а также спрятаться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещении со сплошными стенами.

По данным Telegram-канала Kub Mash, местных жителей и туристов эвакуировали с пляжа Алексино.

«Сигнал отменят сразу, как только обстановка станет безопасной», — заверил мэр Новороссийска и попросил узнавать новую информацию из проверенных источников.