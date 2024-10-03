ВСУ установили невзведенные мины с неожиданным посланием для российских военных

Сапер Бурзум: ВСУ установили невзведенные мины с посланием о прощении для ВС РФ

Фото: РИА «Новости»

На одном из направлений спецоперации ВСУ установили невзведенные мины с сообщением для российских военных. Об этом рассказал сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум в беседе с РИА «Новости».

«Пришли на поле разминировать и встретили взрыватели на противотанковых минах, и везде чека стояла предохранительная, то есть мина была невзведенная», — заявил он.

Бурзум объяснил, что когда бойцы открутили взрыватели, то обнаружили в некоторых из них бумажки с надписью «Русские, простите». По мнению военного, это сделали украинские саперы, которые не верят пропаганде и не хотят вести боевые действия против русских.

Ранее сдавшийся боевик ВСУ Руслан Шевчук рассказал, как бойцы ВС РФ помогли пленным украинским солдатам. Он назвал российских военных очень хорошими людьми.

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