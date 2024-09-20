«Хорошие люди». Бойцы ВС России спасли пленных солдат ВСУ
Боец ВСУ Шевчук: ВС России помогли военнопленным украинцам
Бойцы Вооруженных сил России помогли пленным украинским солдатам. Об этом ТАСС рассказал сдавшийся боевик ВСУ Руслан Шевчук.
Мужчину мобилизовали в 2022 году в возрасте 19 лет, несмотря на отсутствие военного билета. Шевчука и таких же молодых новобранцев отправили на Донецкое направление, где развернулись ожесточенные бои. Украинец и его сослуживцы решили сдаться в плен, чтобы сохранить жизни.
«Мы попали на русских военных, хорошие люди. Помогли нам очень сильно», — поделился Шевчук.
Сдавшийся украинец Александр Гусак ранее рассказал, как по приказу командования расстрелял пленных бойцов ВС России в Курской области. Боевик заявил, что у него не было выбора. Он открыл огонь по россиянам со своей позиции из кустов.