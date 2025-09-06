RT: ВСУ пытаются концентрироваться у Курской и Белгородской областей

Украинское командование пытается сконцентрировать боевиков около российской границы — на стыке Курской и Белгородской областей. Об этом сообщил RT .

По его данным, ВС России плотно держат район, срывают ротации ВСУ и поражают их склады с боекомплектами.

Замкомбата с позывным Лабиринт рассказал военкору RT Владу Андрице, что в последний раз украинские боевики пытались совершить прорыв весной этого года.

На одном из участков российские войска уничтожили пункт временной дислокации ВСУ. Противник маскировался под гражданских и укрывался в комплексе из четырех зданий. ВС России ликвидировали боевиков с помощью беспилотника.

Ранее российская армия поразила пункт управления БПЛА под Константиновкой с помощью дронов и артиллерии. Бойцы Южной группировки войск также лишили ВСУ двух антенн связи. В Минобороны добавили, что ВС России продолжают вести активные боевые действия на передовой линии обороны.