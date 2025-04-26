ВСУ уничтожили дом родителей Большунова в Брянской области

Дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова сгорел в Брянской области в результате прямого попадания боеприпаса украинских боевиков. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на спорте».
Националисты в пятницу днем обстреляли осколочными боеприпасами село Подывотье Севского района. Дом родителей спортсмена в результате атаки полностью уничтожен. По предварительным данным, семья Большуновых до этого уехала из родного села.
Александру Большунову 28 лет, он завоевал три золотые медали на Олимпийских играх в Пекине. Лыжник является двукратным обладателем Кубка мира, чемпионом мира в скиатлоне 2021 года и двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски».
Ранее в селе Хоромном Климовского района Брянской области из-за атаки дронов ВСУ сгорели 20 домов.
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