ВСУ уничтожили дом родителей Большунова в Брянской области

Дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова сгорел в Брянской области в результате прямого попадания боеприпаса украинских боевиков. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на спорте» .

Националисты в пятницу днем обстреляли осколочными боеприпасами село Подывотье Севского района. Дом родителей спортсмена в результате атаки полностью уничтожен. По предварительным данным, семья Большуновых до этого уехала из родного села.

Александру Большунову 28 лет, он завоевал три золотые медали на Олимпийских играх в Пекине. Лыжник является двукратным обладателем Кубка мира, чемпионом мира в скиатлоне 2021 года и двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски».

Ранее в селе Хоромном Климовского района Брянской области из-за атаки дронов ВСУ сгорели 20 домов.