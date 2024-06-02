ВСУ уличили в попытке перейти в контрнаступление

Вооруженные силы Украины начали контрнаступательную операцию. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, в рамках первого этапа украинские боевики попытаются подавить управление группировкой российских войск «Север».

Кроме того, ВСУ начали применять западное высокоточное оружие, в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства. Бьют осколочно-фугасными и кассетными снарядами по приграничным российским регионам.

«С последним пока не выходит, „железная“ дивизия ПВО пока успешно сбивает „химари“», — отметил он.

Также Коц предположил, что враг при проведении атак прибегнет к комбинированным вариантам ударов с использованием таких вооружений, как Vampire, «Ольха», «Точка-У», беспилотники.

Главная задача ВСУ — уничтожение людей «с расчетом на увеличение жертв в точке предполагаемого попадания».

Сегодня российские военные нанесли удар по базе Сил специальных операций ВСУ в Славянске.