«Искандеры» уничтожили базу ВСУ в Славянске

ВС России нанесли удар «Искандерами» по базе ВСУ в Славянске

ВС России нанесли двойной удар ракетными комплексами «Искандер» по базе Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Славянске. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на издание «Военная хроника».

«Очень хорошая серия прилетов по базе вторчермета в Славянске. Попали в базу украинских ССО», — написал автор публикации.

Как отметили наблюдатели, для эвакуации в город направили украинский вертолет.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, которые работают на ВПК страны. По целям попали ракеты большой дальности воздушного и морского базирования.